انت الان تتابع تركي آل الشيخ يرد.. من هو بطل الدوري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م

تحدث تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، أن المنافسة هذا الموسم في الدوري المصري ستنحصر بين الزمالك وبيراميدز، موضحًا أن الزمالك قد يكون هو الأقرب لحسم اللقب. وكشف تركي أل الشيخ، خلال حواره مع برنامج "اللعيب" الذي يقدمه مهيب عبدالهادي على شاشة قناة إم بي سي مصر، عن أمنيته في أن يتأهل فريق بيراميدز لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأن يحصد اللقب ويصعد لبطولة كأس العالم للأندية حتى يتفوق على أندية سعودية كبيرة لم تحصل على فرصة التأهل لمونديال الأندية.

الجدير بالذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة حصدها من 21 مباراة، بينما يتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 45 نقطة جمعها من 18 مباراة. كان تركي آل شيخ قد قام بزيارة ودية لنادي الزمالك مساء اليوم الخميس، بصفته رئيسًا للاتحاد العربي، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة