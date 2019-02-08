انت الان تتابع مفاجأة.. تركي آل شيخ يتحمل تكاليف بناء استاد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:مصطفى محمود ٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ ص

كشف رئيس نادي الزمالك، عن الدعم الذي سيقدمه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مؤكدًا أنه سيقوم ببناء الاستاد الخاص بنادي الزمالك، بالإضافة إلى دعم صفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أنه سيبدأ في خطوات بناء الاستاد الخاص بالنادي الأبيض من الغد، مشددًا على أن زيارة تركي آل شيخ للنادي كانت مثمرة للغاية وسوف يصدر بيان خلال ساعات بنتائجها.

وقام تركي آل شيخ بزيارة ودية لنادي الزمالك، مساء الخميس، بصفته رئيسا للاتحاد العربي، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء وأعضاء المجلس، وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وتم استقباله بالنشيد الوطني السعودي. وعقب مغادرته نادي الزمالك، توجه المستشار تركي آل الشيخ إلى منزل رئيس القلعة البيضاء تلبية