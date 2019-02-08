آل الشيخ: بيراميدز لن يخوض مواجهة الأهلي قبل إنهاء المؤجلات

أكد "تركي آل الشيخ" رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي براميدز، أن فريقه لن يخوض مواجهة الأهلي قبل مواجهة الأخير للقاء الزمالك في الدور الأول من بطولة الدوري.
وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"خطفنا البدري في اللحظة الأخيرة لأنه كان قريب من قيادة كايزر تشيفرز الجنوب أفريقي".
وتابع: "البدري لا يهمه الماديات ورفض راتب في كايزر تشيفرز أكبر مما يتقاضاه في براميدز".
وأضاف: "لن يلعب براميدز مباراة الأهلي قبل أن يخوض مباراته المؤجلة أمام الزمالك في الدور الأول من الدوري".
وواصل: "أوافق على استبدال مباراة الدوري بالكأس في 28 فبراير وإذا رفض هذا الاقتراح فهذا يعد تخريب للدوري".
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