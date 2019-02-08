شكرا لقرائتكم الشرطة البريطانية تؤكد وفاة سالا بعد التأكد من هوية الجثة المنتشلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الشرطة البريطانية رسميا، اليوم الخميس، أن الجثة التى انتشلت من الماء تعود للاعب الكرة الأرجنتينى إيمليانو سالا.

وأكدت الشرطة أن الجثة التى تم العثور عليها داخل الطائرة المنكوبة فى بحر المانش منذ يوم 21 يناير الماضى، وتم انتشالها هى للمهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا.

وكانت طائرة المهاجم سالا قد اختفت منذ يوم 21 يناير الماضى، عندما كان اللاعب الأرجنتيني، فى طريقه للإنضمام إلى فريق كادريف سيتي، بعد إنهاء إجراءات انتقاله من نانت الفرنسى.

وقد تم إلغاء التحقيق في العثور على الطائرة في البداية بعد ثلاثة أيام ، لكن عائلة سالا قامت بجمع الأموال لإبقاء عملية البحث، وذلك بفضل التبرعات من نجوم كرة القدم.