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مرتضي وأمح في حفل خطوبة عنتر بعد نهاية زيارة آل الشيخ

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جدة - عمرو شويل حضر مرتضي منصور رئيس الزمالك وأمير مرتضي المشرف العام علي الكرة، خطوبة محمد عنتر صانع ألعاب الفريق المقامة في أحد المراكب النيلية بمنطقة المعادي.

 

كما حضر يوسف أوباما وعمر السعيد مهاجما الزمالك بجانب المطرب حمو بيكا حفل الخطوبة المقام حاليا. 

 

وجاء حضور مرتضي منصور لخطوبة عنتر بعد نهاية زيارة المستشار تركي آل الشيخ لمقر نادي الزمالك ومقر منزل رئيس الزمالك.

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