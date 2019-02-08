شكرا لقرائتكم أحمد ناجى : بعض الحراس يتوترون بعد إبلاغهم بالإنضمام للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد ناجى مدرب حراس مرمي المنتخب الوطنى إنه متفائل بإستضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019 مشيرا إلى أن الجمهور والملعب يعد أكبر حافز للفراعنة للفوز باللقب وليس العكس كما يردد البعض بأن ذلك سيمثل صغطا على المنتخب.

أضاف ناجى خلال حواره لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر :" لا بد أن تؤمن بالفوز حتى الدقيقة الأخيرة ولا بد أن يعمل المدربون على تهيئة اللاعبين ذلك خاصة أن الأمر تكرر من قبل أكثر من مرة ومنها مواجهة الأهلى والصفاقسي فى نهائى دوري أبطال أفريقيا ".

تابع ناجي :" نملك أفضل اللاعبين فى الدوري المصري وعندنا محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين فى العالم وغيره من المحترفين المصريين فى الخارج ونتلقى الدعم الكامل من اتحاد الكرة للفوز بكأس الأمم الأفريقية ".

وعن اختيارات حراس المنتخب قال :" هناك بعض الحراس يزداد معدل التوتر عندما أقول لهم أن هناك احتمالية لضمكم خلال معسكر المنتخب المقبل ويتراجع أداءهم بعكس ما كانوا قبل إبلاغهم ".