موعد مباراة الاهلى اليوم الجمعة 7 / 2 / 2019 والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاهلى اليوم 7 / 2 / 2019 والقنوات الناقلة حيث يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى مساء اليوم الجمعة، وبالتحديد فى تمام السادسة مساء نظيره حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

دوافع الأهلى أمام حرس الحدود

يدخل الأهلى المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لمواصلة مطاردة الزمالك وبيراميدز على قمة المسابقة، خاصة بعد تحقيق فوز صعب فى الجولة الماضية على إنبي بهدفين مقابل هدف، ،وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 13 في الدوري المصري والذى أقيم الثلاثاء الماضي.

ويملك الأهلى فى رصيده 36 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.

يستعيد الأهلى فى مباراة حرس الحدود خدمات العديد من لاعبيه المصابين الذين غابوا عن مباريات الفريق طوال الفترة الماضية، ومنهم ياسر إبراهيم ورمضان صبحي وإسلام محارب،كما تأكدت جاهزية محمد هاني الذى تعرض لإجهاد عضلي فى مواجهة انبي السابقة.

وحصل الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي فى الأيام السابقة على فيديوهات لحرس الحدود من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهته، كما دخل الأهلى معسكراً مغلقاً فى أحد الفنادق استعداداً للمباراة، فى الوقت الذى يدرس الجهاز الفني إجراء تعديل فى التشكيل وعمل تدوير بين اللاعبين تجنباً لتعرضهم للإجهاد قبل مواجهة سيمبا التنزاني المرتقبة المقرر اقامتها الثلاثاء المقبل فى بطولة الدوري العام.

ووفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن تشكيل الأهلى الأقرب لمواجهة الحدود سيكون كالتالي : محمد الشناوى فى حراسة المرمى ، وأمامه رباعي الدفاع سعد سمير وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمد هاني، وفى الوسط عمرو السولية وكريم نيدفيد، وعلى الأطراف حسين الشحات ورمضان صبحي على أن يقود الهجوم الثنائي ناصر ماهر وجونيور أجاي.

دواع حرس الحدود أمام الأهلى

على الجانب الأخر يدخل حرس الحدود المواجهة وهو لازال فى صدمة الخسارة من الجونة فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة خلف سموحة الذي يحتل المركز التاسع.

ويسعى طارق العشري المدير الفني للحدود تسجيل انتفاضة لفريقه على حساب المارد الأحمر، مستغلاً معاناة نجومه من الإجهاد بسبب توالى المباريات.

حقق حرس الحدود خلال مشواره في المسابقة حتى الأن الفوز فى ست مباريات، وتعادل مثلهم وخسر في 8 مواجهات.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري قبل مواجهة حرس الحدود

يحتل النادى الأهلى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 33 نقطة قبل مواجهة الحدود على ستاد بتروسبورت فى الجولة الـ21 من الدوري.

جمع النادى الأهلى نقاطه بعد أن خاض 16 لقاء ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر مثلهما واستقبلت شباكه 12 هدفا بينما سجل 25 هدفا.

ترتيب حرس الحدود قبل مواجهة الأهلى

يحتل نادى الحدود المركز العاشر برصيد 24 نقطة جمعهم فى 20 مباراة بعد الفوز فى 6 و التعادل فى مثلهم و الهزيمة فى 8 مباريات أحرز هجوم الحرس 21 هدف بينما استقبل شباكه 24 هدفا.

موعد مباراة الأهلى و حرس الحدود

ستقام مباراة الأهلى و حرس الحدود فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد بتروسبورت

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى و حرس الحدود

يعاني الأهلي في الفترة الأخيرة من عدد من الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة مثل، مروان محسن، أحمد فتحي، محمد نجيب، محمد محمود، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

محمد الشناوي

علي معلول - سعد سمير - محمد هاني - كريم نيدفيد

حسام عاشور - عمرو السولية

حسين الشحات - ناصر ماهر - جيرالدو

جونيور أجايي

ينما من المتوقع ان يخوض الحرس بالتشكيل المتوقع كالتالى:

أحمد السعدني

محمد طارق - أحمد الشيخ - محمد عبد الفتاح - محمد الشبيني

مصطفى جمال - إيدو موسيس - خالد سامي - بوزاس فاسيليوس

أحمد فليكس - إبراهيم عدب الخالق - عبد الله جمعة

أماديا رينيه

القنوات الناقله لمباراة مباراة الأهلى و حرس الحدود

ستذاع مباراة الأهلى و حرس الحدود على قنوات اون تى فى سبورت ، والنيل الارضية و الفضائية.

ويعول الجهاز الفنى للأهلى الكثير على مباراة الحدود من أجل مواصله نغمة الانتصارات، خاصة أنها أمام فريق يجيد اللعب أمام الكبار .