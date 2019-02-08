لاتسيو يعمق جراح إمبولي ويصعد للمركز الرابع مؤقتا

اسماء السيد - عمّق فريق لاتسيو جراح ضيفه إمبولي بعدما تمكن من الفوز عليه 1-صفر وصعد مؤقتا للمركز الرابع المؤهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا في إفتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وانتظر فريق العاصمة حتى الدقيقة 42 من الشوط الاول لتسجيل هدف المباراة الوحيد بفضل مهاجمه الدولي الاكوادوري فيليبي كايسيدو الذي استفاد من خطأ فادح من حارس إمبولي إيفان بروفيدل للحصول على ركلة جزاء ترجمها بنفسه بنجاح، مسجلا هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم.

وتابع لاتسيو سلسلة انتصاراته محققا فوزه الثاني تواليا بعد تغلبه على فروزينوني 1-صفر في المرحلة 22، بعدما كان خاض اللقاء الأخير على خلفية ثلاث مراحل دون فوز، بعد تعادله على أرضه مع تورينو (1-1) ثم الخسارة أمام نابولي الوصيف ويوفنتوس البطل والمتصدر (بنتيجة واحدة 1-2).

كما نجح فريق المدرب سيموني إينزاغي في العبور الى نصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح على حساب إنتر ميلان، حيث يلتقي جار الأخير ميلان.

ولم يذق إمبولي طعم الفوز في الـ "سيري أ" منذ تغلبه على بولونيا (2-1) في المرحلة الخامسة عشرة، إذ خسر في 6 مباريات وتعادل مرتين.

وصعد لاتسيو، الذي حقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم والسادس على أرضه، للمركز الرابع موقتا برصيد 38 نقطة، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

وتتابع المباريات الجمعة مع لقاء كييفو فيرونا وروما، والسبت بلقاءي فيورنتينا مع نابولي، وبارما مع إنتر ميلان.

ويلعب الأحد بولونيا مع جنوى، وأتالانتا مع سبال، وتورينو مع أودينيزي، وسمبدوريا مع فروزينوني، وساسوولو مع يوفنتوس، وميلان مع كالياري.

ملخص المباراة: