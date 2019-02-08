شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود فى بطولة الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى مساء اليوم الجمعة، نظيره حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود

تنطلق مباراة الأهلى وحرس الحدود فى تمام الساعة السادسة مساء، يدخل الفريق الأحمر المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لمواصلة مطاردة الزمالك وبيراميدز على قمة المسابقة، خاصة بعد تحقيق فوز صعب فى الجولة الماضية على إنبي بهدفين مقابل هدف، ،وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 13 في الدوري المصري والذى أقيم الثلاثاء الماضي.

موقف الأهلى فى الدوري قبل مواجهة حرس الحدود

ويملك الأهلى فى رصيده 36 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.

الأهلى يستعيد عدد من نجومه المصابين

يستعيد الأهلى فى مباراة حرس الحدود خدمات العديد من لاعبيه المصابين الذين غابوا عن مباريات الفريق طوال الفترة الماضية، ومنهم ياسر إبراهيم ورمضان صبحي وإسلام محارب، كما تأكد جاهزية محمد هاني الذى تعرض لإجهاد عضلي فى مواجهة انبي السابقة، وحصل الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي فى الأيام السابقة على فيديوهات لحرس الحدود من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهته، كما دخل الأهلى معسكراً مغلقاً فى أحد الفنادق استعداداً للمباراة، فى الوقت الذى يدرس الجهاز الفني إجراء تعديل فى التشكيل وعمل تدوير بين اللاعبين تجنباً لتعرضهم للإجهاد قبل مواجهة سيمبا التنزاني المرتقبة المقرر اقامتها الثلاثاء المقبل فى بطولة الدوري العام.