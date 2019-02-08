شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: الجمهور العامل المحفز للاعبى المنتخب بالأمم الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد ناجى مدرب حراس مرمي المنتخب الوطنى، إنه متفائل بإستضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019، مشيرا إلى أن الجمهور والملعب يعد أكبر حافز للفراعنة للفوز باللقب وليس العكس كما يردد البعض بأن ذلك سيمثل صغطا على المنتخب.

وأضاف ناجى خلال حواره لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر،" لابد أن تؤمن بالفوز حتى الدقيقة الأخيرة ولا بد أن يعمل المدربون على تهيئة اللاعبين ذلك خاصة أن الأمر تكرر من قبل أكثر من مرة ومنها مواجهة الأهلى والصفاقسي فى نهائى دوري أبطال أفريقيا".

وتابع ناجي،" نملك أفضل اللاعبين فى الدوري المصري وعندنا محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين فى العالم وغيره من المحترفين المصريين فى الخارج ونتلقى الدعم الكامل من اتحاد الكرة للفوز بكأس الأمم الأفريقية ".

وعن اختيارات حراس المنتخب قال،" هناك بعض الحراس يزداد معدل التوتر عندما أقول لهم أن هناك احتمالية لضمكم خلال معسكر المنتخب المقبل ويتراجع أداءهم بعكس ما كانوا قبل إبلاغهم ".