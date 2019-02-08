شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النجوم : الحضرى يظهر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد سامى المدير الفنى للنجوم إن عصام الحضري سيدافع عن عرين فريقه أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
أضاف أحمد سامى خلال تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر إن الزمالك فريق كبير ومواجهته تعد صعبة خاصة أنه يتصدر ترتيب جدول الدوري فى الوقت الحالي ويمتلك لاعبين أغلبهم دوليين موضحا أنه يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.
تابع المدير الفنى للنجوم :" التعادل مع الزمالك شئ إيجابى ولكنى أبحث عن الأداء الجيد وتطزير مستوى اللاعبين فى كل المباريات " موضحا أن غياب كهربا عن الزمالك سيمنح فريقه الأريحية مؤكدا أن الأبيض يمتلك بدائل قوية قادرة على تعويض الغيابات.
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