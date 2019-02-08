حفل خطوبة محمد عنتر ودنيا الحلو كتب - مصطفى جويلي حرص عدد كبير من نجوم فريق الزمالك على حضور حفل خطوبة محمد عنتر نجم الفريق، على دنيا الحلو. ودخل عبد السلام مدافع الزمالك في وصلة رقص رفقة جنش مع عنتر خلال الخطوبة وسط سعادة كبيرة من جانب الحضور. وحضر محمود جنش حارس الزمالك وإبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض ومحمود علاء مدافع الفريق والحارس الصاعد عمر صلاح وأيمن وسط سعادة كبيرة من جانب الحضور. وحضر محمود جنش حارس الزمالك وإبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض ومحمود علاء مدافع الفريق والحارس الصاعد عمر صلاح وأيمنعبد العزيز مدرب الفريق. وحرص ثلاثي بيراميدز نبيل عماد دونجا ومهند لاشين وأحمد دعدور لتقديم التهنئة لعنتر. كما حضر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي والمستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف واللواء علاء مقلد عضوا مجلس الإدارة وأمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة.

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الزمالك يتألقون في حفل خطوبة محمد عنتر ودنيا الحلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.