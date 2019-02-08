- 1/2
- 2/2
كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم، موقف عصام الحضري حارس مرمى الفريق المنتقل إليه حديثاً خلال فترة الانتقالات الشتوية من المشاركة في مواجهة الزمالك بالدوري الممتاز.
وقال سامي في تصريحات تليفزيونية "عصام الحضري إضافة كبيرة للنجوم، وهوحارس كبير ومتعاون بشكل كبير مع زملائه الحراس بالفريق ويمدهم بالنصائح".
وأردف "الحضري موجود في معسكر مباراة الزمالك، وبنسبة كبيرة سيكون هو الحارس الأساسي خلال المباراة".
وعن مواجهة الزمالك أشار "نواجه فريق كبير، وهزيمته في افريقيا ليست مقياس بالنسبة لي كمدير فني، فهو أول الدوري وفريق يلعب بقوة ويلعب بشكل هجومي بحت".
وواصل "كل فريق في العالم له ثغرات وسنجاول استغلالها، وبكل الأحوال سنحاول تقديم كل ما لدينا فنحن نلعب كفريق النجوم في النهاية ولا ننظر إلى باقي الاندية".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب النجوم يكشف موقف عصام الحضري من المشاركة أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.