مدرب النجوم يكشف موقف عصام الحضري من المشاركة أمام الزمالك

عصام الحضري

كتب - عادل أبو الفضل

كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم، موقف عصام الحضري حارس مرمى الفريق المنتقل إليه حديثاً خلال فترة الانتقالات الشتوية من المشاركة في مواجهة الزمالك بالدوري الممتاز.

وقال سامي في تصريحات تليفزيونية "عصام الحضري إضافة كبيرة للنجوم، وهو

حارس كبير ومتعاون بشكل كبير مع زملائه الحراس بالفريق ويمدهم بالنصائح".

وأردف "الحضري موجود في معسكر مباراة الزمالك، وبنسبة كبيرة سيكون هو الحارس الأساسي خلال المباراة".

وعن مواجهة الزمالك أشار "نواجه فريق كبير، وهزيمته في افريقيا ليست مقياس بالنسبة لي كمدير فني، فهو أول الدوري وفريق يلعب بقوة ويلعب بشكل هجومي بحت".

وواصل "كل فريق في العالم له ثغرات وسنجاول استغلالها، وبكل الأحوال سنحاول تقديم كل ما لدينا فنحن نلعب كفريق النجوم في النهاية ولا ننظر إلى باقي الاندية".