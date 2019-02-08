وزير الرياضة: نتمنى تكرار الصورة الإيجابية التي ظهرت في أمم إفريقيا 2006

كتب - عادل أبو الفضل

أكد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، يعد تحديا كبيرا، مشددًا على القدرة على تنظيمها على أكمل وجه.

وقال صبحي في تصريحات لفضائية on sport "العمل يجري على قدم

وساق من أجل الإعداد لبطولة الامم الافريقية، وهناك عمل مستمر من جانب إتحاد الكرة واللجنة المنظمة".

وأردف "مقبلون على حدث كبير لا يخص الرياضة أو مسؤوليها فقط،

بل يخص مصر كلها، وكلما اقتربت البطولة سنستشعر ضرورة التركيز على إخراج البطولة بالصورة الأمثل".

وواصل "مسؤولية الجماهير المصرية كبيرة، فبعد المشهد الإيجابي في بطولة 2006، أصبح لزامًا علينا أن يظهر الجمهور بصورة أكثر إيجابية في 2019".

وتابع "الجهات التنفيذية تعمل بجد ولا راحة قبل البطولة الإفريقية".