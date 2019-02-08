رياضة | استقبال حاشد لـ"تركي آل الشيخ" من أعضاء وجماهير نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقبال حاشد لـ"تركي آل الشيخ" من أعضاء وجماهير نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز، على نشر عدد من الصور أثناء زيارته أمس لمقر نادي الزمالك بميت عقبة، كان الاستقبال حاشدا من أعضاء القلعة الحمراء وجماهيره العريضة.

وكان "آل الشيخ" علق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على صورة من زيارته للزمالك وعلق عليها قائلًا: "تشرفت اليوم بزيارة نادي الزمالك الكبير".

وكان تركي آل الشيخ قد قام بزيارة أمس الخميس لنادي الزمالك لافتتاح المبني الاجتماعي بالنادي وتفقد المنشآت داخل القلعة البيضاء، قبل أن يتوجه لمنزل رئيس الزمالك لتناول وجبة العشاء.