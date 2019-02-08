رياضة | أبو تريكة يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو تريكة يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نجم منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبوتريكة على إحياء ذكري رحيل شهداء النادي الزمالك، ضحايا أحداث استاد "الدفاع الجوي" في مباراة الزمالك وإنبي بالدوري الممتاز عام 2015.

‏وكتب "أبوتريكة" عبر حسابه الرسمي علي موقع "فيسبوك": "التاريخ لا يُنسي ٨ فبراير يتجدد الألم والحزن رحم الله شهداء نادي الزمالك واسكنهم فسيح جناته".

وتحل اليوم الجمعة الذكري الرابعة لشهداء الزمالك الـ20 ضحايا أحداث استاد "الدفاع الجوي" والتي وقعت في الثامن من فبراير لعام 2015 قبل مباراة الزمالك وإنبي في بطولة الدوري الممتاز.