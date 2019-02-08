رياضة | محمد أبو تريكة يحيي ذكرى أحداث الدفاع الجوي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد أبو تريكة يحيي ذكرى أحداث الدفاع الجوي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحيا محمد أبو تريكة تجم الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي، الذكرى الرابعة لشهداء نادي الزمالك، والذين استشهدوا خلال مباراة الفريق الأبيض أمام إنبي في الثامن من فبراير 2015.

وغرد أبو تريكة على حسابه بموقع التواصل تويتر" :"‏التاريخ لا يُنسي ٨ فبراير يتجدد الألم والحزن رحم الله شهداء نادي الزمالك واسكنهم فسيح جناته".

أبو تريكة: هدف ساديو ماني في شباك وست هام "فضيحة"

أكد محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن هدف السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول في شباك وست هام فضيحة بكل المقاييس، في ظل تواجد جيمس ميلنر لاعب الريدز في وضعية تسلل.

وقال "أبو تريكة" في تصريحات تليفزيونية: ""هدف ساديو ماني من تسلل واضح على جيمس ميلنر، رغم تواجد حكم الراية بجواره.. الهدف فضيحة بكل المقاييس".

وسقط ليفربول في فخ الهزيمة أمام وست هام يونايتد بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإنجليزي