رياضة | عاجل.. عصام الحضري يحرس عرين النجوم أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عصام الحضري يحرس عرين النجوم أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد سامى المدير الفنى للنجوم عن موقف عصام الحضري حارس مرمى الفريق الجديد من المشاركة أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال "سامي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " عصام الحضري سيحرس عرين النجوم خلال مباراته ضد الزمالك السبت المقبل".

وأضاف: " مواجهة الزمالك صعبة خاصة أنها أمام متصدر الدوري الممتاز، كما أن الفريق الأبيض يمتلك كوكبة من افضل اللاعبين، ونتمني تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء".

وأضاف: " التعادل مع الزمالك شئ إيجابى ولكنى أبحث عن الأداء الجيد وتطوير مستوى اللاعبين فى كل المباريات".

وواصل: " غياب كهربا عن المباراة سيمنح النجوم أريحية في اللقاء رغم امتلاك الزمالك الكثير من البدائل".