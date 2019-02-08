رياضة | جاميرو ينقذ فالنسيا من الهزيمة أمام ريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاميرو ينقذ فالنسيا من الهزيمة أمام ريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجا فريق فالنسيا من الخسارة 1-2 أمام مضيفه ريال بيتيس بعدما خطف هدف التعادل بينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين عن طريق لورنزو مورن (45)، وسانشيز خواكين (54)، ليقلص الروسي دينيس تشيريشيف الفارق في الدقيقة 70، فيما تكفل الفرنسي كيفن جاميرون بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وسيقام لقاء الإياب في السابع والعشرين من الشهر الحالي في ملعب ميستايا ويحتاج فالنسيا لتعادل سلبي أو بنتيجة 1-1 أو الفوز للتأهل للنهائي، فيما بات يتعين على بيتيس الفوز بأية نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 2-2.