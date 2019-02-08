رياضة | لينجارد: سولشاير ومساعده أعادوا مدرسة اليونايتد القديمة

أكد خيسي لينجارد، جناح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن مدربه أولي جونار سولشاير ومساعده مايك فيلان أعادوا لهم مدرسة مانشستر يونايتد القديمة.

وقال لينجارد في تصريحات صحفية: "إنهم يعرفون الدوري والنادي من الداخل والخارج لذلك جعلونا نلعب بشكل مثالي، سولشاير يقوم بعمل ممتاز جدًا، لا يمكن لأحد أن يخطئ، لقد استفاد كثيرًا، لكنه كان يعرف ما سيفعله منذ أن أتى إلى مانشستر يونايتد".

وأضاف: "لقد حصل على دعم اللاعبين له على الفور، أخبرنا أن هناك توقعات كبيرة وضغط كبير في هذا النادي، لكن علينا التعامل معه واللعب كلاعبين يمثلون مانشستر يونايتد، سننافس على اللقب في الموسم المقبل ولكن علينا الاستمرار بالعمل الجاد، عدنا إلى المسار الصحيح بالفوز بالمباريات".

وأكمل بقوله: "عدنا إلى الفوز بالمباريات وتسجيل الكثير من الاهداف ، ما دمنا نفوز في المباريات فهذا هو الامر المهم".

واختتم: "أنت تريد أن تلعب في تلك المباريات الكبيرة، لهذا السبب تلعب كرة القدم، لا يمكنك الحصول على مباراة أكبر من مواجهة باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا في الأولد ترافورد".