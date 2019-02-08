رياضة | الإسماعيلي يواجه الشرقية وديا الإثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يواجه الشرقية وديا الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى نظيره الشرقية ، يوم الاثنين القادم فى تمام الرابعة عصرا على ملعب ستاد الاسماعيلية .

وتأتي تلك المباراة ضمن تحضيرات الفريق للقاء نجوم المستقبل فى الاسبوع الثانى والعشرين من مسابقة الدورى العام .

وكان الفريق قد تعادل مساء اليوم سلبيا أمام مضيفه مصر المقاصة فى اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات الجولة الـــ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

يذكر أن الجهاز الفنى قد منح لاعبيه راحة سلبية قصيرة لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للقاء النجوم.