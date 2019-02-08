رياضة | منافسة شرسة بين أرسنال وأتلتيكو مدريد على نجم بنفيكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافسة شرسة بين أرسنال وأتلتيكو مدريد على نجم بنفيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف فريقي أرسنال الإنجليزي ونظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، تدعيم خط دفاعهم، خلال الفترة الحالية، بعد تعرض العديد من مدافعيهم للإصابة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، فإن أرسنال في منافسة شرسة مع أتليتكو مدريد من أجل الحصول على خدمات الظهير الأيسر لفريق بنفيكا البرتغالي 'أليكس جريمالدو'.

وكشفت التقارير البريطانية، أن الرقم المطلوب من بنفيكا نظير التخلي عن اللاعب هو 26 مليون جنيه استرليني.