شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ :خبراء نصحوني بالإستثمار في أوروبا ولكن سعيد بوجودي هنا لأني"ابن مصر" والان مع التفاصيل
وقال في تصريحاتع عبر قناة "إم بي سي مصر":"لدي أصدقاء ووكلاء في كرة القدم العالمية، نصحوني بالاستثمار في أوروبا، إنجلترا أو فرنسا، وإنفاق نفس المبالغ لكنني رفضت".
وأكمل آل الشيخ:"البعض اعتبروني مجنوناً للاستثمار في مثل هذا التوقيت وفي هذا المكان (بيراميدز)، لكنني سعيد بوجودي هنا لأني ابن مصر".
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