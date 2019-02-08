شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ :خبراء نصحوني بالإستثمار في أوروبا ولكن سعيد بوجودي هنا لأني"ابن مصر" والان مع التفاصيل

صرح مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن نصائح من خبراء في كرة القدم بالاستثمار في أوروبا بدلاً من إستثماره في مصر.

وقال في تصريحاتع عبر قناة "إم بي سي مصر":"لدي أصدقاء ووكلاء في كرة القدم العالمية، نصحوني بالاستثمار في أوروبا، إنجلترا أو فرنسا، وإنفاق نفس المبالغ لكنني رفضت".

وقد أعلن عبر صفحته على "فيس بوك" تخطي حجم الإنفاق على نادي بيراميدز 60 مليون دولار ما يزيد عن مليار جنيه .

وأكمل آل الشيخ:"البعض اعتبروني مجنوناً للاستثمار في مثل هذا التوقيت وفي هذا المكان (بيراميدز)، لكنني سعيد بوجودي هنا لأني ابن مصر".

وتابع تركي :"لن أجد أفضل من مصر، بدأت تجربة الاستثمار هنا في ، وحاولت شراء الترسانة لكننا اختلفنا في النهاية، ثم بدأت مشروع بيراميدز في زيورخ مع حسام البدري".

وأختتم مالك بيراميدز:"مصر والسعودية هما جناحي الأمة، إذا كانا بخير فالأمة العربية كلها بخير، ووقت استثماري في مصر كنت مسئولاً عن في بلادي، وكان التقارب في المصالح عاملاً مساعداً".