شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يفجر مفاجأة عن الانتقال إلى الزمالك والان مع التفاصيل
وقال متعب، في تصريحات تلفزيونية، غن جماهير الأهلي لا تستحق أن ترى نهاية مشواره في صفوف المنافس التقليدي الزمالك.
وأضاف متعب: "زوجتي كانت تشعر بالضغوط الهائلة التي أتعرض لها يوميًا. وعدم حصولي على فرصة المشاركة بدون سبب"، مشيرًا إلى أنها لا تعلم الكثير عن أجواء كرة القدم وطالبته بالرحيل للزمالك.
وتابع: "رفضت الأمر تماماً. واعتذرت عن اللعب للزمالك الذي أكن له ولجمهوره كل احترام وتقدير، لكن جماهير الأهلي منحتني الكثير من الحب والإشادة وكان من الصعب اللعب في فريق منافس".
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