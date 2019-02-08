شكرا لقرائتكم خبر عن سر تواجد نيمار في برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن سر تواجد البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم في مدينة برشلونة.

واشارت الصحيفة إلى أن نيمار وصل لمطار برشلونة مساء اليوم الخميس لاستكمال برنامج التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ستراسبورج.

واضافت الصحيفة، أن نيمار لم يعقد أي مقابلات مع وسائل الإعلام والصحافة، وقرر الخروج من المطار في سيارة سوداء رغم مزاحمة الصحفيين.

واكدت الصحيفة على أن نيمرا سافر لبرشلونة لاجراء الفحوصات الطبية الجديدة على يد الدكتور رامون كوجات في محاولة للتعافي بشكل سريع من الإصابة.