انت الان تتابع عدلي القيعي: الأهلي هو نادي الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:على الزيني ٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:١٨ م
في تعليقه على زيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لافتتاح صالة الكاراتيه الجديدة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بحضور أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الخميس، أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن ناديه هو نادي الدولة، جاء ذلك خلال ظهور في برنامج "ملك وكتابة"، الذي يقدمه على قناة النادي، موكدًا أن الوزير أظهر اليوم خلال حضوره إلى الجزيرة مكانة الأهلي، وما يقوم به من دور فعال في المجتمع المصري.
وتحدث القيعي خلال ظهوره اليوم الخميس، في برنامج "ملك وكتابة"، قائلًا: "كلمة معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي تعكس قدر احترام حقيقي لمكانة النادي الأهلي، وما يقوم به من دوره المجتمعي.. الحقيقة هنتهز الفرصة دي عشان نجيب من الآخر اوووي ونريح الناس اللي عماله تقول الأهلي نادي الدولة، أيوه هو نادي الدولية". ووجَّه
وتحدث القيعي خلال ظهوره اليوم الخميس، في برنامج "ملك وكتابة"، قائلًا: "كلمة معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي تعكس قدر احترام حقيقي لمكانة النادي الأهلي، وما يقوم به من دوره المجتمعي.. الحقيقة هنتهز الفرصة دي عشان نجيب من الآخر اوووي ونريح الناس اللي عماله تقول الأهلي نادي الدولة، أيوه هو نادي الدولية".
ووجَّه صبحي خلال افتتاح صالة الكاراتيه الجديدة تهنئته إلى مجلس إدارة النادي الأهلي على هذه المنشأة الرياضية الجديدة، التي يسهم بها الأهلي في المقام الأول لخدمة الرياضة المصرية، كما أبدى سعادته على دعم مجلس إدارة النادي الأهلي للعبة الكاراتيه، وأنه على المستوى الشخصي يشعر بالفخر والسعادة لوجود صالة بهذا المستوى لخدمة هذه الرياضة، باعتباره لاعبًا سابقًا وأحد أبناء هذه اللعبة.
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