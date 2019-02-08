محمد عنتر يحتفل بخطوبته علي دنيا الحلو (فيديو)

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تحرير:علي الزيني ٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م
احتفل اليوم الخميس، محمد عنتر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باعلان خطوبته على الفنانة دنيا الحلو الشهيرة بـ "حسناء الزمالك"، التي خطفت الأنظار بعد ظهورها باكية فى المباراة التى جمعت الفريق الأبيض أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، منذ أكثر من عامين، وسط حضور عدد كبير من أصدقاء اللاعب المقربين، ولاعبي الزمالك، وبعض لاعبي بيراميدز، زملائه السابقين، بأحد المراكب النيلية بمنطقة المعادى، التي أقيم عليها الحفل وتوافد عدد كبير من الحضور لمشاركة لاعب الزمالك في حفل خطوبته.
بدأ حفل الخطوبة على أنغام المزمار وسط حضور لعدد من لاعبي الزمالك وبيراميدز لتقديم التهنئة لعنتر بمناسبة خطوبته على دنيا الحلو المعروفة بعشقها بتشجيعها لنادي الزمالك. وتواجد من نجوم الزمالك في حفل الخطوبة محمود جنش حارس مرمى الفريق ، وزميله في الفريق إبراهيم حسن ، والحارس الصاعد عمر صلاح ، كما كان في
بدأ حفل الخطوبة على أنغام المزمار وسط حضور لعدد من لاعبي الزمالك وبيراميدز لتقديم التهنئة لعنتر بمناسبة خطوبته على دنيا الحلو المعروفة بعشقها بتشجيعها لنادي الزمالك.
وتواجد من نجوم الزمالك في حفل الخطوبة محمود جنش حارس مرمى الفريق ، وزميله في الفريق إبراهيم حسن ، والحارس الصاعد عمر صلاح ، كما كان في مقدمة الحضور ثلاثي فريق بيراميدز نبيل عماد دونجا، وزميله مهند لاشين، وأحمد دعدور.
وكان محمد عنتر قد انتقل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى نادي الزمالك، قادمًا من بيراميدز "الأسيوطي سبورت سابقًا"، في صفقة كلفت خزينة القلعة البيضاء 15 مليون جنيه مصري.
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