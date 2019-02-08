انت الان تتابع محمد عادل: هدفنا تكرار تجربة محمد صلاح (حوار) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

راهن المقاولون العرب على عماد النحاس في تدريب الفريق، في فترة كان يعاني خلالها من النتائج السلبية وبالفعل نجحوا في حصد ثمار المغامرة التي أقدم عليها النادي بنتائج إيجابية

مع بداية الموسم ساءت نتائج فريق المقاولون العرب، واضطر مجلس الإدارة للموافقة على استقالة علاء نبيل المدير الفني والتعاقد مع عماد النحاس بدلاً منه في وقت كان الفريق يعاني في جدول الترتيب يصارع على الهبوط. بعد تولى النحاس المسئولية نجح الفريق في تقديم عروض قوية، واستطاع الفوز في 6 مباريات متتالية، وربما تكون المفاجأة التي حققها الفريق الفوز على النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء ليبدأ محمد عادل المشرف العام على الكرة في حصد ثمار رهانه على تولي النحاس المسئولية، التحرير التقت المشرف على الكرة لذئاب الجبل وكان لنا معه هذا الحوار:

ما تعليقك على نتائج المقاولون العرب بعد تولي عماد النحاس المسئولية؟ - كابتن عماد جاء في ظروف صعبة جدا بالنسبة لنا، والفريق كان يحتل مركزا متأخرا في جدول الدوري، ونجح في الوصول إلى المركز الرابع، وأتذكر عندما تحدثنا معه في بداية توليه المسئولية عندما قال: "أنا تعاقدت مع المقاولون لتقديم

ما تعليقك على نتائج المقاولون العرب بعد تولي عماد النحاس المسئولية؟

- كابتن عماد جاء في ظروف صعبة جدا بالنسبة لنا، والفريق كان يحتل مركزا متأخرا في جدول الدوري، ونجح في الوصول إلى المركز الرابع، وأتذكر عندما تحدثنا معه في بداية توليه المسئولية عندما قال: "أنا تعاقدت مع المقاولون لتقديم إنجاز للنادي ولنفسي”، ونفس الجملة دي سمعتها من كابتن حسن شحاتة عند مجيئه لتدريب الفريق في عام 2003 – 2004 " ووقتها نجح في قيادة المقاولون للفوز ببطولة كأس مصر ثم السوبر المصرى.

كيف ترى الانتفاضة التي أحدثها عماد النحاس؟

الانتفاضة التي حدثت في الفريق سببها ثقافة كابتن النحاس وأسلوبه، وفي البداية اشتغل على النواحي الفنية والنفسية للاعبي المقاولون العرب وخلق حالة جيدة، أدت إلى حدوث طفرة في مستوى الفريق رغم الظروف الصعبة. البعض كان يرى أن تعيين النحاس يحمل نوعا من المخاطرة.

النحاس مع الأندية التى تولى تدريبها لم يحقق ما يراهن عليه المقاولون العرب؟اختيار النحاس جاء بناءً على وجهة نظر خاصة بنا، ويمكن أن ننظر إلى كابتن عماد عندما كان يتولى مهمة تدريب أسوان، واستطاع أن يصعد بالفريق إلى الدورى الممتاز، وفقا لأسلوبه في تهيئة المناخ الجيد الذى يساعده على تحقيق أهدافه، والذى أدى إلى تراجع مستوى أسوان في تلك الفترة فقدانه لعدد كبير من لاعبي الفريق المميزين. وأعتقد أن الجميع يرى كيف يؤدى المقاولون هذا الموسم وطريقة لعبنا الهجومية، حتى المواجهات التى لم نتمكن من الفوز فيها كانت نتيجة قلة تركيز اللاعبين في الشوط الثاني، أو التعرض للظلم البين خاصة في مباراتي النجوم والمصرى. ما الهدف الذي يسعى المقاولون العرب لتحقيقه هذا الموسم؟

في البداية كان الحديث مع كابتن عماد النحاس أن نعمل سويا على تحسين وضع الفريق ونصعد به إلى مرتبة تليق باسم النادي، وبعدما قطعنا جزءا كبيرا من الخطوة الأولى وتحسن النتائج ووصول الفريق إلى النقطة 21، تغيرت طموحاتنا تماما وبات هدفنا الوصول المربع الذهبي للمشاركة في بطولات أفريقيا .

رغم ما هو معروف عن طاهر محمد طاهر من دماثة الخلق تلاحظ عليه العصبية الشديدة وتكرار حصول على الكروت الحمراء.. ما تعليقك؟

الضغوط العصبية ضغوط ملعب وحسب ظروف كل مباراة، بدليل أن طاهر خارج المستطيل الأخضر على خلق عال جداً وفي منتهى الاحترام، لكن ما يحدث من توتر في الملعب وضع طبيعي نتيجة صغر سنه، وأنه أصبح محط أنظار الكثيرين.

هل عدم الموافقة على رحيله إلى النادى الأهلى كان سببا في عصبيته مؤخرًا؟

إطلاقا عندما كان هناك تفاوض مع النادى الأهلى اتصل بي والد اللاعب، وأبلغنى بحرية التصرف فيما هو في صالح طاهر محمد طاهر، واللاعب نفسه لم يتحدث في هذا الموضوع نهائيا، وهذا أمر يعتبر من النوادر ولكن الذى حدث مع طاهر، أنه بدأ يلمع مع بداية الموسم، وبدأ لاعبو الفرق المنافسة تتعمد اللعب عليه بخشونه ما نتج عنه توتر وعصبية اللاعب داخل الملعب.

الإصابة التى تعرض لها طاهر وغيابه لمدة لا تقل عن شهرين ونصف ما مدى تأثيرها على الفريق في الفترة القادمة؟

بالطبع طاهر يعتبر ركيزة من ركائز الفريق الأساسية، ولكن الفريق سيكمل المشوار، خاصة أننا نمتلك لاعبين على مستوى عال، ومن أصحاب الخبرة.

هل طاهر سيحترف مع نهاية الموسم وهل هناك عروض تلقاها النادى؟

نأمل ذلك وهناك شركات تسويق تعمل على تسويقه بشكل جاد فهناك شركة إنجليزية وأخرى إيطالية، وهذا لا يعنى أنه يلعب في إنجلترا أو إيطاليا فقط لأن التسويق سيكون بشكل عام في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ماذا عن إمكانية انتقاله للنادي الأهلى أو الزمالك؟

طاهر هدفه الاحتراف الخارجي والتواجد في صفوف المنتخب الوطني، وهو ينتمى للمقاولون العرب واللعب للأهلي أو الزمالك شرف لأي لاعب لأنهم قوام المنتخب ويتم الأعتماد عليهم بشكل أساسى، لكن أحد الأسباب الرئيسية في نجاح محمد صلاح ومحمد الننى أنهما لم ينتميا للأهلى أو الزمالك، وهذا هو التميز من وجهة نظري.

هل الصفقات التى تم التعاقد معها من الممكن أن تصنع الفارق مع الفريق في الدور الثاني؟

كابتن عماد كان يبحث عن دعم الأماكن التى يوجد بها ثغرات، وعن لاعبين تدربوا معه سابقا، ويثق في قدراتهم مثل الجزيرى، وفاروقا.

ما رأيك في التحكيم هذا الموسم؟

رغم الظلم البين الذي وقع على المقاولون العرب من التحكيم إلا أننى أساند بقوة الحكام المصريين، أنا مؤمن بالمصرى حكم أو حارس مرمى أو مدرب أو لاعب أو صحفي ولكن لا بد من أن يجتهد، لأن بدون الاجتهاد لا يمكن أن يكون لك قيمة في أي مجال، ومن خلالكم دعني أوجه رسالة لاتحاد الكرة لا يجب التركيز على الكم فقط لأنني كنادي لا أحتاج لوجود 1000 حكم، بل أحتاج 50 فقط بشرط أن يكونوا متميزين وحتما ستكون النتائج مبهرة.

ماذا عن لجوء بعض الأندية للحكام؟

لا أوافق على هذا الكلام وغير مقتنع به، كل دوريات العالم بها أخطاء تحكيمية كارثية، وعلينا العمل الدائم على التطوير المستمر للحكم المصري، والاجتهاد للوصول لأفضل النتائج وتقليل نسبة الخطأ، ومثلما أكدت لكم أنا أؤمن بالمصريين في كل المجالات وفي كل مكان، وأكبر نموذج عندنا هو محمد صلاح لديه موهبة اشتغل عليها، ونماها واستطاع أن يصل إلى هدفه وأصبح من أهم وأفضل اللاعبين في العالم.

ما رأيك فى تجربة بيراميدز؟

إذا كانت ناجحة حاليا هذا لا يعنى أننى أستطيع أن أحكم عليها حكما حقيقيا، وعلينا الانتظار حتى نرى استثمارا حقيقيا في الكرة، نرى إنشاءات نادي بيراميدز استاد على سبيل المثال، لكن الفريق بكل تأكيد يمتلك مجموعة من اللاعبين على مستوى عال، ولا بد أن يحصل الفريق على بطولة بهذه المجموعة المتميزة.

ولكي نحكم على نجاح التجربة لا بد من استمرار النجاح الحالي، وهذا لن يحدث إلا إذا كان هناك جذور وأسس قوية والبذرة التى تثمر الكيان نفسه، مثلما حدث في تجارب هذه التجربة رفع الأسعار بشكل ملحوظ في الدورى المصري نتيجة إنفاق الملايين لجلب أفضل اللاعبين .

هل من الممكن إعادة تجربة محمد صلاح والنني مع ناشئي المقاولون؟

عندما أنشأنا الأكاديميات كان الهدف منها البحث عن الكنوز التى توجد داخل مصر، ومن الطبيعي أننا لن نستطيع جمعها كلها، ولكننى دائم البحث في جميع أنحاء مصر ويكفي أن لدينا ثلاث قطاعات للناشئين، والهدف الأساسي منها البحث عن الثروات الحقيقية وفي الفترة الحالية نادى المقاولون يمتلك مجموعة من الناشئين المميزين ويشاركون مع الفريق الأول أمثال: عمرو ناصر، محمد السيد، يوسف الجوهرى، عبد الوهاب إسماعيل، هشام يحيي، محمد مرسى ومشاركتهم في المباريات مع الفريق الأول تعطيهم الفرصة لإثبات الذات واكتساب الثقة.

ما تعليقك على الوضعية التي وصل لها حال أرضية ملعب ستاد المقاولون العرب؟

هناك مشكلة كبيرة نواجهها في ملاعبنا عند قدوم فصل الشتاء، وشتان الفرق عندما تنظر إلى الملاعب في أوروبا والثلج ينزل ولا نشعر بأى تأثير أو تغيير يطرأ على أرضية الملاعب، لذا لا بد من الاستعانة بالخبرات الأجنبية كي تتحسن ملاعبنا، ونوعية أرضيات الملاعب المصرية كانت مقبولة في 2006 ولكن اليوم نعيش في 2019 في ظل تقدم تكنولوجى هائل وتطور يحدث على مستوى العالم كله فلا بد من تطور جذري وسريع.