انت الان تتابع برشلونة يدشن مرحلة "ما بعد ميسي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ليونيل ميسي

في تصريح قد يكون صادما لعشاق ليونيل ميسي وفريقه برشلونة، قال رئيس النادي الكتالوني إن بطل إسبانيا بدأ بالفعل التحضير لمرحلة ما بعد نجمه الأرجنتيني، الذي أتم في صيف العام الماضي، الحادية والثلاثين من العمر.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة "بي بي سي 5" نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية الخميس: "أعلم أنه في ذات يوم، ليونيل سيقول إنه يعتزل".

وأضاف بارتوميو الذي من المقرر أن تنتهي ولايته على رأس النادي في عام 2021: "علينا أن نحضَّر الفريق للمستقبل"، لاسيما في المرحلة التي تلي اعتزال حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وحجز "البرغوث" مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى عالميا. ولم يعرف النجم الأرجنتيني فريقا في مسيرته الاحترافية غير برشلونة، إذ نشأ في صفوف فئاته العمرية، وقاده منذ بدء مسيرته مع فريقه الأول صيف عام 2005، إلى سلسلة ألقاب أبرزها 9 في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس إسبانيا.

وبحسب الموقع الإلكتروني للنادي الكتالوني، فقد خاض ميسي حتى الآن 664 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 581 هدفا، مع 246 تمريرة حاسمة.

وتأتي تصريحات بارتوميو بعد أداء نشط للفريق في سوق الانتقالات خلال الأسابيع الماضية، كانت أبرز تعاقداته ضم الهولندي فرينكي دي يونغ (21 عاما) الذي سينتقل إلى صفوفه من أياكس أمستردام الهولندي بدءا من الصيف المقبل، في صفقة قدرت قيمتها بـ75 مليون يورو.

وقال رئيس النادي الكتالوني: "نحن نستقدم لاعبين رائعين شبان إلى الفريق لأننا نحتاج إلى مواصلة هذه الفترة من النجاح، هذه هي مسؤوليتنا. ولايتي (في رئاسة النادي) تنتهي خلال موسمين، لذا عليّ أن أترك النادي في موقع رائع وأقول للرئيس الجديد، هذا هو إرثنا".