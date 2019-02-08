الان تتابع إعادة انتخاب تشيفرين بالتزكية رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتخب السلوفيني ألكسندر تشيفرين بالتزكية رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لأربع سنوات جديدة، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في روما. وتعهد تشيفرين بإجرء “إصلاحات شاملة” لمسابقات الأندية الأوروبية.

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