الامارات | المعيني.. سلة وقدم ولعبة أذكياء

شكرا لقرائتكم خبر عن المعيني.. سلة وقدم ولعبة أذكياء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس اتحاد الشطرنج الدكتور سرحان المعيني، أنه بدأ مشواره الرياضي لاعباً لكرة السلة عام 1979 إلى جانب ممارسته كرة القدم لفترة محدودة قبل التحول عام 1982 للعب الشطرنج. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «رغم مرور أكثر من 36 عاماً على بداياتي في لعبة الأذكياء، فإنني مازلت أمارسها، وقد وصلت خلال سنوات سابقة إلى منصب مدير الجهاز الفني بنادي الشارقة للشطرنج». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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