الامارات | فييرا.. تمنى حضور زوجته مباراة النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا.. تمنى حضور زوجته مباراة النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى لاعب عجمان، البرازيلي فاندر فييرا، هدف التعادل الذي سجله بمرمى النصر في الجولة 14 من دوري الخليج العربي إلى زوجته التي غابت للمرة الأولى عن حضور مباراة البرتقالي في استاد راشد. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد جداً بإحراز الهدف الذي كان بطعم الفوز. كم تمنيت لو حضرت زوجتي المباراة من المدرجات». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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