الامارات | «عجب»: الجماهير ملّت من اعتذارنا.. وعلينا أن نراجع حساباتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن «عجب»: الجماهير ملّت من اعتذارنا.. وعلينا أن نراجع حساباتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق العين، الدولي محمد عبدالرحمن (عجب)، إن لاعبي فريق العين مطالبون بتصحيح الأخطاء، وفرض شخصية «الزعيم» في الملعب في كل مباراة، من أجل الحفاظ على مكتسبات الفريق.

وأكد أن «الجماهير ملت من اعتذارنا، وعلينا مراجعة حساباتنا باستمرار»، مؤكداً أنهم أصبحوا مطالبين بعدم التعادل أو الخسارة مستقبلاً، من أجل الاستمرار في المنافسة والحفاظ على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم. وشدد «عجب» على أن فريق العين لم يتأثر بتعادله المخيب مع فريق الإمارات بالجولة الـ14 من الدوري بالشعور العام بالإحباط لدى بعض اللاعبين، نتيجة إخفاق المنتخب في كأس آسيا الأخيرة، وقال إن تلك مرحلة تم طيّها، كما قال في جانب آخر إن الوقت لايزال مبكراً للحديث عن مشوار الفريق المقبل في دوري أبطال آسيا، وكان الحوار الآتي:

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