الامارات | 12 لاعباً يمثلون الإمارات ببطولة العرب للمبارزة في الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعباً يمثلون الإمارات ببطولة العرب للمبارزة في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت، أمس، إلى الكويت بعثة منتخب الإمارات للمبارزة للشباب والناشئين، للمشاركة في البطولة العربية التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 13 الجاري، حيث يشارك المنتخب بـ12 لاعباً ولاعبة، من أصل 150 لاعباً ولاعبة يمثلون ثمانية دول عربية تتنافس على ألقاب البطولة، هي إلى جانب الإمارات والكويت المستضيفة، العراق والسعودية والأردن وسورية والبحرين وفلسطين.

وتتكون قائمة المنتخب من: سيف أحمد لشكري ومحمد المازمي والشقيقين خالد وعمر بالسلاح ومايد محمد، واللاعبات نورة البريكي وشهد أحمد وزينب جعفر وفجر المرزوقي وعائشة عبيد وريم الشماع ولطيفة الحوسني. ويرافقهم موسى البلوشي إدارياً، وخليفة الزرعوني حكماً مرافقاً، والمدرب شريف محمود، والإدارية نيفين سعيد.

وتقام اليوم منافسات سلاح الشيش فلوريه للذكور تحت 17 سنة فردي، حيث يشارك سيف أحمد، وعلى مستوى الفردي في الفتيات، تظهر شهد أحمد ونورة البريكي وزينب جعفر.