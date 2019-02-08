الامارات | الأرجنتينية مارتينا بطلة كأس الفهيدي للقدرة في سيح السلم

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتينية مارتينا بطلة كأس الفهيدي للقدرة في سيح السلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الفائزون على منصة التتويج بمدينة دبي الدولية للقدرة. تصوير: مصطفى قاسمي

فازت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون، بلقب سباق كأس الفهيدي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 228 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات داخل الدولة.

وحسمت مارتينا سبيلانزون اللقب باحتلالها المركز الأول على صهوة الجواد «طارق»، المملوك إلى إسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلة زمناً قدره 4:26:28 ساعات، بينما جاء في المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «المنيرة»، المملوك إلى إسطبلات إم آر إم مسجلاً زمناً قدره 4:26:30 ساعات، وتبعته في المرتبة الثالثة الفارسة الإسبانية مايلين كالفو على صهوة الجواد «كيتيما»، المملوك إلى إسطبلات إم 7 للقدرة مسجلة زمناً قدره 4:32:07 ساعات.