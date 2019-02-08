الامارات | المهيري بطلاً لكأس الوحدات المساندة لرماية التراب

شكرا لقرائتكم خبر عن المهيري بطلاً لكأس الوحدات المساندة لرماية التراب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الرامي يحي سهيل المهيري، بطلاً لبطولة الوحدات المساندة لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، التي تقام ضمن مهرجان الرماية السنوي للوحدات المساندة لعام 2019. وجاء تتويج المهيري عقب الأداء المتميز، حيث حقق رصيد 108 أطباق ( 43 طبقاً)، لينال الميدالية الذهبية وجائزة الـ50 ألف درهم.
وحلّ ثانياً ظاهر العرياني، برصيد 114 ( 41 طبقاً)، وحصل على 45 ألف درهم، فيما حلّ في المركز الثالث ونال البرونزية و40 ألف درهم مشعل البناي، برصيد 109 ( 26 طبقاً). وحلّ في المركز الرابع حمد بن مجرن، ونال 35 ألف درهم، ووليد العرياني، خامساً ونال 30 ألف درهم.
جدير بالذكر أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وهم: يحيى المهيري وهو رام سابق بفريق الدبل تراب، وظاهر العرياني، ومشعل البناي، قد أظهروا مستوى متميزاً في هذه البطولة منذ بداية الدور التمهيدي، رغم صعوبات كثيرة واجهتهم في ميادين نادي العين.
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