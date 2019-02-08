الامارات | الجزيرة يفتقد علي مبخوت في لقاء الفجيرة بالدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يفتقد علي مبخوت في لقاء الفجيرة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتقد فريق الكرة بنادي الجزيرة جهود مهاجمه وهدافه الدولي علي مبخوت، في مباراة الفجيرة التي تقام على ملعب الأخير 14 الجاري، في الجولة الـ15 لمنافسات دوري الخليج العربي.

ويغيب مبخوت عن المباراة للإيقاف، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، التي أقيمت الإثنين الماضي على استاد محمد بن زايد في الجولة الـ14 التي خسرها الجزيرة بهدف واحد دون رد.

يذكر أن الجزيرة تراجع للمركز الثالث بـ28 نقطة، بعد أن كان ثانياً، وذلك نتيجة الهزيمة من شباب الأهلي، الذي بات لديه رصيد «فخر أبوظبي» نفسه. وقد يشكل غياب هداف الدوري حتى الآن، (علي مبخوت بـ15 هدفاً)، ضربة موجعة لخط الهجوم في الجزيرة، الذي يرغب بشدة في نقاط الفجيرة لتصحيح الوضع، وعدم الابتعاد كثيراً عن فرق المقدمة.