تركي آل شيخ :خبراء نصحوني بالإستثمار في أوروبا ولكن سعيد بوجودي هنا لأني"ابن مصر"

صرح مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ عن نصائح من خبراء في كرة القدم بالاستثمار في أوروبا بدلاً من إستثماره في مصر.

وقال في تصريحاتع عبر قناة "إم بي سي مصر":"لدي أصدقاء ووكلاء في كرة القدم العالمية، نصحوني بالاستثمار في أوروبا، إنجلترا أو فرنسا، وإنفاق نفس المبالغ لكنني رفضت".

وقد أعلن تركي آل الشيخ عبر صفحته على "فيس بوك" تخطي حجم الإنفاق على نادي بيراميدز 60 مليون دولار ما يزيد عن مليار جنيه مصري.

وأكمل آل الشيخ:"البعض اعتبروني مجنوناً للاستثمار في مثل هذا التوقيت وفي هذا المكان (بيراميدز)، لكنني سعيد بوجودي هنا لأني ابن مصر".

وتابع تركي :"لن أجد أفضل من مصر، بدأت تجربة الاستثمار هنا في النادي الأهلي، وحاولت شراء الترسانة لكننا اختلفنا في النهاية، ثم بدأت مشروع بيراميدز في زيورخ مع حسام البدري".

وأختتم مالك بيراميدز:"مصر والسعودية هما جناحي الأمة، إذا كانا بخير فالأمة العربية كلها بخير، ووقت استثماري في مصر كنت مسئولاً عن الرياضة في بلادي، وكان التقارب في المصالح عاملاً مساعداً".