زيارة تركي آل الشيخ الى نادي الزمالك

قام مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المستشار تركي آل الشيخ، بالوصول إلي نادي الزمالك، اليوم الخميس، لافتتاح المبنى الاجتماعي بالقلعة البيضاء، والذي يحمل اسم رئيس هيئة الترفيه السعودي.

ومن المقرر، أن يعقد آل الشيخ مؤتمراً صحفياً، بعد قليل، بصحبة رئيس الزمالك مرتضى منصور، قبل أن يلتقي لاعبي متصدر ترتيب الدوري المصري، والذين حرصوا على التواجد في النادي عقب المران، لمقابلة رئيس الاتحاد العربي.

وتواجد عدد كبير من أعضاء البرلمان المصري والإعلاميين ونجوم الزمالك السابقين، في استقبال حافل لرئيس نادي بيراميدز، بعد حسم موعد الزيارة اليوم الخميس، بعدما أعلن عنها آل الشيخ قبل عدة أيام.

وقام تركي آل الشيخ بإفتتاح المبنى الإجتماعي الجديد الذي اطلق عليه مجلس ادارة النادي اسمه.

و حرص إدارة القلعة البيضاء على تشغيل بعض الأغاني السعودية لاستقبال آل الشيخ، كما أطلقت مجموعة من السيدات الأعضاء بالنادي، الزغاريد فور وصوله.

ويرتبط آل الشيخ بعلاقة وطيدة مع رئيس الزمالك مرتضى منصور، أسفرت عن تدعيم المستشار السعودي للفريق الأبيض بصفقات قوية على رأسها الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز، كما تكتل الطرفان بموقف مشترك في أزمة المؤجلات التي تحاصر الدوري المصري.