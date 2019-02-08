معاقبة زاها مهاجم كريستال بالاس من قبل الاتحاد الانجليزي

أوقف الاتحاد الإنجليزي مهاجم كريستال بالاس ويلفريد زاها، مباراة واحدة مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني، بسبب تصرفه بعد طرده ضد ساوثهامبتون في الدوري الممتاز الأسبوع الماضي.
وطُرد زاها، الذي سجل هدف التقدم لبالاس باستاد سانت ماريز، بسبب الاستهزاء بالحكم أندريه مارينر في الدقيقة 87 بعد لحظات من إنذاره بسبب مشاحنة مع جيمس وارد براوس.
وتابع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، التصفيق في سخرية للحكم بعد الطرد، وترك الملعب على مضض.
وبعد تنفيذه العقوبة بغيابه خلال الفوز على فولهام السبت الماضي، يواجه زاها احتمالية غيابه عن مباراة أخرى.
وأختتم الاتحاد الانجليزي في بيان "العقوبة لم تدخل حيز التنفيذ، نظرا لحق اللاعب في الطعن ضد القرار"
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