الخطيب يعقد جلسة لإدارة الأهلي لإجتماع طارئ

قام رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب بعقد إجتماع طارئ داخل النادي من أجل مناقشة انتهاك اللوائح الذي جرى في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مجلس إدارته دعا لاجتماع طارئ الرابعة بعد ظهر السبت المقبل لمناقشة إنتهاك اللوائح الذي جرى في أجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أمس الأربعاء والرد على التجاوزات.

وتابع: "وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره."

شهد اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية حضور رئيس نادي الزمالك بالرغم من إيقافه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، غير أن مسئولي الجبلاية أكدوا على أحقيته في الحضور معتبرين أن الجلسة ودية.