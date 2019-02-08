شكرا لقرائتكم أحمد سامى : الحضري يحرس مرمي النجوم أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد سامى المدير الفنى للنجوم إن عصام الحضري سيدافع عن عرين فريقه أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أضاف أحمد سامى خلال تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر إن الزمالك فريق كبير ومواجهته تعد صعبة خاصة أنه يتصدر ترتيب جدول الدوري فى الوقت الحالي ويمتلك لاعبين أغلبهم دوليين موضحا أنه يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

تابع المدير الفنى للنجوم :" التعادل مع الزمالك شئ إيجابى ولكنى أبحث عن الأداء الجيد وتطوير مستوى اللاعبين فى كل المباريات " موضحا أن غياب كهربا عن الزمالك سيمنح فريقه الأريحية مؤكدا أن الأبيض يمتلك بدائل قوية قادرة على تعويض الغيابات.