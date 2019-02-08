شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: دعوة آل الشيخ للزيارة لنشكره على الدعم المعنوي قبل المادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ترحيبه بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية خلال زيارته لنادي الزمالك اليوم الخميس. أضاف منصور خلال ترحيبه بآل الشيخ: ” أهلا في بيتك الزمالك يا أبو ناصر محبا وعاشقا لمصر”.. مشددا على أنه عندما تفتح قلب تركي آل الشيخ تجد مصر موجودة به. وأبدى منصور سعادته البالغة بزيارة تركي آل الشيخ للزمالك وكذلك منزله.

وأوضح مرتضى منصور أن الزمالك وجه الدعوة لتركي آل الشيخ لزيارة النادي من أجل توجيه الشكر له على دعمه المعنوي قبل المادي للنادي.

5858

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: دعوة آل الشيخ للزيارة لنشكره على الدعم المعنوي قبل المادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.