شكرا لقرائتكم الحسم فى الإياب.. فالنسيا يقتنص التعادل 2-2 أمام ريال بيتيس فى كأس إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فالنسيا تعادلا قاتلا 2-2 أمام مضيفه ريال بيتيس، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "بينتو فيامارين" فى ذهاب الدور قبل النهائى من كأس ملك إسبانيا.

احرز هدفى بيتيس كلا من لورنزو مورين فى الدقيقة 45، والمخضرم خواكين سانشيز فى الدقيقة 54 من ركلة ركنية، بينما سجل الروسى دينيس تشيريشيف هدف فالنسيا االأول فى الدقيقة 70، قبل أن يسجل الفرنسى كيفن جاميرو هدف التعادل القاتل قى الوقت بدل الضائع.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم 27 فبراير الجارى على ملعب "مستايا" معقل الخفافيش.

وسيواجه الفائز من مجموع المبارتين، الفائز من مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم أمس الأربعاء بالتعادل 1-1 على ملعب "كامب نو".



الاحتفال بالهدف الأول

بيتيس وفالنسيا

ريال بيتيس وفالنسيا

مارك بارترا