شكرا لقرائتكم وزير الشباب والرياضة : ما يحدث على الساحة الكروية دليل على قوة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن اتحاد الكرة واللجنة المنظمة تعمل بجد وتقف على قدم وساق استعدادا لاستقبال فعاليات كأس الأمم الأفريقية 2019 مشيرا إلى أنه يطالب الجبلاية بالعمل أكثر من ذلك .

أضاف صبحى خلال تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر :" كأس الأمم تحد كبير ومصر قدها ولا بد أن يكون مستوي منتخبنا المصري عالى جدا حتى يستطيع المنافسة على البطولة حتى الرمق الأخير".

تابع صبحى :" الرياضة لا تعنى كرة القدم فقط أو ناديين أو اتحاد ولكن عندنا أبطالنا فى الاسكواش موجودين و كذلك الكارتيه" موضحا أن ما يحدث على مستوى الساحة الكروية فى الوقت الحالى دليل على أن هناك تنافس كبير جدا وهذا شق إيجابى جدا".

أردف وزير الشباب والرياضة :" فيه قنوات مفتوحة وتواصل مع كل أفراد المنظومة الكروية مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى و مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك و هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ".

وتحث صبحى عن ملف عودة الجماهير للملاعب قائلا :" نسعى لعودة الجماهير للملاعب بداية من الموسم المقبل".