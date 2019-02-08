نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الخميس 7 / 2 / 2019

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جدة - عمرو شويل نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم 7 / 2 / 2019 حيث شهدت مسابقة الدوري المصري إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ21 لمسابقة الدوري وهى الإنتاج الحربي والجونة والإسماعيلى والمقاصة.

فيديو .. الإنتاج الحربى يهزم الجونة فى الغردقة 3 / 2 وطرد حسام غالى

نجح فريق الانتاج الحربى فوزا صعبا على الجونة بنتيجة 3/2 فى المباراة التى أنتهت منذ قليل بينهما باستاد الجونة بمدينة الغردقة بالجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز المصرى .

أحرز أهداف الإنتاج الحربى كل من النيجيرى جيمس تيدى بالدقيقة الثانية وعزز محمود كابونجا بالهدف الثانى بالدقيقة 17 بينما أحرز عبدالرحمن فاروق الهدف الثالث للإنتاج فى الدقيقة 37، بينما جاء هدف فريق الجونة الوحيد عن طريق المهاجم أحمد ياسر ريان بالدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الأول واضاف احمد حمدى هدف الجونة الثانى فى الدقيقة 47 من زمن اللقاء .

بهذا الفوز صعد الإنتاج للمركز الرابع في جدول الترتيب بعدما ارتقى للنقطة 31، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 22 في المركز الثاني عشر.

جاءت أحداث المباراة سريعة من جانب لاعبى الانتاج الحربى الذى كان الافضل طوال احداث الشوط وشكل خطورة مستمرة على مرمى الجونة الذى ارتكب لاعبيه اخطاء عديدة .

الشوط الاول

جاءت أحداث المباراة سريعة من جانب لاعبى الانتاج الحربى الذى كان الافضل طوال احداث الشوط الاول وشكل خطورة مستمرة على مرمى الجونة الذى ارتكب لاعبيه اخطاء عديدة .

الشوط الثانى

بدأ لاعبو الجونة فى استعادة الروح بعد أحراز أحمد حمدى الهدف الثانى لفريق بالدقيقة 47 والضغط على مرمى عامر عامر حارس مرمى فريق الانتاج الحربى والتى تمت بالفشل باحراز هدف التعادل وتعرض حسام غالى مدير الكرة بفريق الجونة بعد الاعتراض على حكم اللقاء فى الدقيقة 72 من عمر الشوط الثانى والخروج من أرض ملعب تنفيذا لقرار الحكم محمد سلامة .

تعادل سلبى بين المقاصة و الإسماعيلى فى الجولة الـ21 للدورى

أنتهت مباراة مصر المقاصة والإسماعيلي بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى جمعهما بإستاد انتهت مباراة مصر المقاصة و الإسماعيلي بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى جمعهما بإستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري ، ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 31 محتلاً المركز الخامس بينما يتواجد الإسماعيلى فى المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

الشوط الأول

بدأت المباراة هجومية من قبل مصر المقاصة واستحوذ لاعبيه على منطقة الوسط لأكثر من دقيقة ، وينجح حارس الإسماعيلي محمد فوزي فى التصدي من أكثر من تسديده أخطرهم من ميدو جابر من ضربة حرة مباشرة .

وبعد مرور 15 دقيقة ينشط الإسماعيلى بعد تحركات من محمد صادق و كريم بامبو و يصلو أكثر من مرة للحارس أحمد عادل عبد المنعم الذى نجح فى التصدى لها.

وكان أخطر هجمات الإسماعيلى فى الدقيقة 27 انفراد من شيلونجو يمررها ضعيفة لبامبو المنفرد ينجح عادل فى الإمساك بها ليمنع هدف مؤكد.

وفى الدقيقة 28 يلغى الحكم طارق مجدي هدف للإسماعيلي لتسلل شيلونجو.

وفى الدقيقة 34 تتهيأ الكرة لصلاح عاشور داخل منطقة جزاء الإسماعيلي يشتتها بعيدا عن المرمى.

وفى الدقيقة 38 يتوغل جون أنطوي و يمر من مدافعي الإسماعيلي ويسددها " لب" يخرجها محمد فوزي حارس الإسماعيلي الذى يعد أحد نجوم الشوط الأول.

ويهدأ اللقاء فى الدقائق الأخيرة بين الفريقين لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

الشوط الثاني

بدأ اللقاء قوياً من الفريقين على أمل تحقيق الفوز و النقاط الثلاث وأتيحت أكثر من هجمة للفريقين و إن كانت أكثر خطورة من قبل مصر المقاصة الذى استحوذ على الكرة معظم أوقات المباراة ووصل أكثر من مرة لمرمى أحمد عادل الذى تصدى لمعظمها إلى جانب عدم نجاح مهاجمي المقاصة فى استغلال الهجمات التى أتيحت لهم وتحديداً جون أنطوى الذى انفرد بالمرمى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة رائعة من ميدو جاير ينفرد أنطوي بالمرمى ويسددها بجوار القائم الأيمن بقليل ، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بدأ المقاصة بتشكيل مكون من : أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى

عاصم سعيد -أحمد مودي – خالد الشيخ – احمد محسن لخط الدفاع

أسامه جلال – صلاح ريكو – باولن فوافي – صلاح عاشور – ميدو جابر لخط الوسط ، جون أنطوى في الهجوم

وعلى دكة البدلاء : محمد كوكو حارس مرمى _طه عادل _ عصام صبحي - هاني سعيد _رجب عمران _محمد دسوقي _شيمليس بيكلي

بينما ضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من

حراسة المرمى : محمد فوزى

خط الدفاع : طارق طه – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم

خط الوسط الدفاعى: محمود دونجا – محمود متولى

خط الوسط الهجومى : كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. شيلونجو

على مقاعد البدلاء :محمد مجدى – ريتشارد بافور – عماد حمدى – إبراهيم عبد الخالق – يحيى زايد – وجيه عبد الحكيم – أودا مارشال.العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري ، ليرتفع رصيد الفريق الفيومى للنقطة 31 محتلاً المركز الخامس بينما يتواجد الدروايش فى المركز العاشر برصيد 24 نقطة.