شكرا لقرائتكم لاتسيو يقفز للمربع الذهبى للكالتشيو بفوز صعب على امبولى.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قفز لاتسيو للمركز الرابع فى الدورى الإيطالى "الكالتشيو" بعد الفوز الصعب على ضيفه امبولى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الأولمبيكو" فى إطار الجولة الـ 23 من المسابقة.

سجل هدف اللقاء الوحيد الإكوادورى المخضرم فيليبى كايسيدو فى الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 38 نقطة، ليقفز فريق العاصمة الإيطالية 3 مراكز ويحتل المركز الرابع فى جدول الترتيب، فيما بقى رصيد امبولى عند 18 نقطة فى المركز الـ 17.



لاتسيو وامبولى

لاتسيو يفوز على امبولى