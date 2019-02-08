شكرا لقرائتكم صور.. محمد عنتر يحتفل بخطوبته علي أنغام المزمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلق حفل خطوبة محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك علي الفنانة الشابة دنيا الحلو والمقام حاليا بأحد المراكب النيلية في منطقة المعادي. وبدأ حفل الخطوبة علي أنغام المزمار وسط حضور لعددا من لاعبي الزمالك وبيراميدز لتقديم التهنئة لعنتر بمناسبة خطوبته علي دنيا الحلو التي تشتهر بتشجيعها وانتمائها لنادي الزمالك. وتواجد محمود جنش حارس الزمالك وإبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض والحارس الصاعد عمر صلاح، على رأس الحاضرين، كما جاء في مقدمة الحضور ثلاثي بيراميدز نبيل عماد دونجا ومهند لاشين وأحمد دعدور وذلك لتقديم التهنئة لعنتر بمناسبة خطوبته علي الفنانة الشابة دنيا الحلو.

حفل خطوبة عنتر



حفل خطوبة عنتر

حفل خطوبة عنتر

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