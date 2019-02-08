شكرا لقرائتكم معروف حكمًا للأهلي والحرس في الدوري اليوم الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة الأهلي وحرس الحدود التي ستقام غداً الجمعة، ضمن الأسبوع ال 21 لدوري القسم الأول، للحكم محمد معروف.

ويعاون معروف كل من هاني عبد الفتاح وشهاب راشد، وسيد عبيد حكماً رابعاً ، وكل من محمد صابر وحسن السندبيسي حكماً خامساً .