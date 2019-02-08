شكرا لقرائتكم "السماوي" يستدرج الهلال في حفر الباطن وسط أجواء باردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض الهلال مباراته أمام الباطن، يوم الجمعة، بدوافع مختلفة، بداية من سعيه للمحافظة على صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى جانب المحافظة على سجله بلا هزيمة في خمس مباريات جمعت الفريقين في الدوري.

وسيكون ملعب نادي الباطن، مسرحا لمباراة أصحاب الأرض والجمهور ضد الهلال، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري.

ولعب الهلال مباراتين في ضيافة الفريق السماوي، الأولى في ديسمبر 2016 فاز فيها بهدفين، والثانية في فبراير 2018 وكسبها 5-1، وستكون مباراة يوم الجمعة المواجهة الثانية بينهما في فبراير.

وأشار الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية إلى أن حالة الطقس يوم الجمعة في المدينة الشمالية، سيشهد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ، وتصل درجة الحرارة العظمى في حفر الباطن يوم الجمعة 25 درجة مئوية ، فيما ستكون درجة الحرارة الصغرى 10 درجات مئوية.

ويقود المدرب الكرواتي زوران ماميتش، فريق الهلال في ثاني مباراة له، بعد الفوز على الفتح برباعية، ولن يكون ماميتش وحده الوجه الهلالي الجديد في مباراة الإياب بين الهلال والباطن، وسيكون إلى جانبه ديجينك الاسترالي وهتان باهبري وعودة عبدالرحمن اليامي في صفقات الشتاء، ويتابع الإسباني سوريانو برنامجه للعلاج من تمزق في عضلة الساق ويواصل الايطالي جوفينكو برنامجه اللياقي في الرياض.

وأجرى الباطن عددا من التغييرات في الانتقالات الشتوية، وتعاقد مع البرازيلي بينيتيس صاحب الهدف في المباراة الماضية أمام الأهلي والغيني بانغورا الذي أهدر جزائية في تلك المواجهة، بجانب الأسترالي أسامة مالك والتونسي زياد العونلي، بالإضافة إلى الثنائي المحلي عبد العزيز المجرشي وبدر النخلي الذي لم يلعب في اي مباراة منذ انتقاله للفريق.

ولم يتذوق الهلال طعم الهزيمة خارج ملعبه في الموسم الحالي، وحقق سبعة انتصارات وتعادلين، وخسر مرتين فقط في آخر خمس وثلاثين مباراة لعبها كفريق ضيف بالدوري.

وتشير أرقام الباطن إلى أن جميع أهدافه التي سجلها في مرمى الهلال جاءت عن طريق لاعبين من الجنسية البرازيلية، علما بأن غوميز يمتلك أربع ثنائيات في الدوري، والبداية كانت في مرمى الباطن.